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Футболист сборной Грузии перешел из «Динамо» в «Крылья Советов»

21-летний Лука Гагнидзе продолжит карьеру в самарском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе перешел в «Крыльях Советов» на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2025 года и не подразумевает опцию выкупа, сообщает пресс-служба московского клуба.

Лука Гагнидзе присоединился к «Динамо» летом 2021 года, перейдя за 1,5 миллиона евро из «Динамо» Тбилиси. Футболист позднее играл в аренде в екатеринбургском «Урале» и польском «Ракуве». За основной состав московского клуба полузащитник провел 53 матча, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2026 года.

С молодежной сборной Грузии Гагнидзе принял участие в чемпионате Европы в 2023 году и помог ей выйти на Евро-2025, который пройдет в июне в Словакии. Также на его счету пять матчей в главной национальной команде страны.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке.

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