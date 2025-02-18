Футболист сборной Грузии перешел из «Динамо» в «Крылья Советов»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе перешел в «Крыльях Советов» на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2025 года и не подразумевает опцию выкупа, сообщает пресс-служба московского клуба.
Лука Гагнидзе присоединился к «Динамо» летом 2021 года, перейдя за 1,5 миллиона евро из «Динамо» Тбилиси. Футболист позднее играл в аренде в екатеринбургском «Урале» и польском «Ракуве». За основной состав московского клуба полузащитник провел 53 матча, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с бело-голубыми рассчитано до 30 июня 2026 года.
С молодежной сборной Грузии Гагнидзе принял участие в чемпионате Европы в 2023 году и помог ей выйти на Евро-2025, который пройдет в июне в Словакии. Также на его счету пять матчей в главной национальной команде страны.
«Динамо» ушло на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» располагаются на десятой строчке.