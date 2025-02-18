«Спартак» объявил о переходе Зиньковского в «Крылья Советов»

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский на правах аренды перешел в «Крылья Советов», сообщает пресс‑служба красно‑белых. Арендное соглашение 28‑летнего футболиста с самарским клубом рассчитано до конца текущего сезона.
«В Самару, на мой взгляд, Антон пошел от безысходности. Остальные клубы не могли его взять на те деньги, которые ему надо платить. “Крылья” же на сегодняшний день — клуб, который находится в подвисшем состоянии. С ним может произойти все что угодно. Зиньковский ясно понимал, куда он пошел», — приводит слова бывший генерального директора «Спартака» Юрия Заварзина «Матч ТВ».
18 февраля стало известно о переходе в «Крылья Советов» игрока московского «Динамо» и сборной Грузии Луки Гагнидзе.
После 18 туров «Крылья Советов» с 18 очками находится на 10-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-лиги. 1 марта в первом после зимней паузы туре РПЛ подопечные Игоря Осинькина на выезде сыграют с лидирующим в чемпионате «Краснодаром».