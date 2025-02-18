«Спартак» объявил о переходе Зиньковского в «Крылья Советов»

«В Самару, на мой взгляд, Антон пошел от безысходности. Остальные клубы не могли его взять на те деньги, которые ему надо платить. “Крылья” же на сегодняшний день — клуб, который находится в подвисшем состоянии. С ним может произойти все что угодно. Зиньковский ясно понимал, куда он пошел», — приводит слова бывший генерального директора «Спартака» Юрия Заварзина «Матч ТВ».