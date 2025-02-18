«Ростов» проиграл «Акрону» в Абу-Даби, пропустив гол в конце матча

Тольяттинский клуб одержал победу в минимальным счетом (1:0).
Единственным голом отметился Сергей Грибов. В текущем чемпионате Грибов провел шесть матчей и не отмечался ранее набранными очками.
После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, у команды 26 очков после 18 туров. «Акрон» располагается на девятой строчке. В активе у подопечных Заурбека Тедеева 22 очка.
Напомним, «Ростов» принимал участие в борьбе за Зимний Кубок РПЛ. По итогу группового этапа ростовский клуб стал третьим в группе «В», а в раунде плей-офф встретился с московским «Динамо» в матче за пятое место.
19 тур Российской Премьер-лиги начнется 28 февраля, первое место занимает «Краснодар», у него 39 очков после 18 тура.