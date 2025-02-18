Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ростов» проиграл «Акрону» в Абу-Даби, пропустив гол в конце матча

18 февраля завершился товарищеский матч между командами «Акрон» и «Ростов».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Тольяттинский клуб одержал победу в минимальным счетом (1:0).

Единственным голом отметился Сергей Грибов. В текущем чемпионате Грибов провел шесть матчей и не отмечался ранее набранными очками.

После 18 туров РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, у команды 26 очков после 18 туров. «Акрон» располагается на девятой строчке. В активе у подопечных Заурбека Тедеева 22 очка.

Напомним, «Ростов» принимал участие в борьбе за Зимний Кубок РПЛ. По итогу группового этапа ростовский клуб стал третьим в группе «В», а в раунде плей-офф встретился с московским «Динамо» в матче за пятое место.

19 тур Российской Премьер-лиги начнется 28 февраля, первое место занимает «Краснодар», у него 39 очков после 18 тура.

Ростов
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь