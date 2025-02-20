Игрок чемпионата Бразилии рассказал, как Мойзес звал его в ЦСКА

"Как только в прессе появилась информация о моем возможном переходе, он сразу вышел на связь: отправил сообщение и, по сути, пригласил меня. Я был очень тронут таким приемом. Это было крайне важно для меня. С тех пор как я приехал, Мойзес всё время рядом — ориентирует, направляет, подсказывает. Мойзес для всех бразильцев ЦСКА играет очень важную, фундаментальную роль.
Он рассказал о тактике команды, какая у нас формация. Мне очень понравилось, что ЦСКА играет с двумя нападающими. Также он сообщил мне ряд важных вещей о Москве. Рассказал, как здорово жить в этом городе. Убедил, что там очень спокойно и безопасно. В конце концов Мойзес сказал: «Приезжай, ты нам очень нужен!» Мне было приятно это услышать. Серьезный кредит доверия! «— приводит слова Алеррандро “Чемпионат”.
Напомним, после 18 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА находится на шестом месте. Мойзес пополнил состав московской команды в сезоне-2022/2023.