Игрок чемпионата Бразилии рассказал, как Мойзес звал его в ЦСКА

Он рассказал о тактике команды, какая у нас формация. Мне очень понравилось, что ЦСКА играет с двумя нападающими. Также он сообщил мне ряд важных вещей о Москве. Рассказал, как здорово жить в этом городе. Убедил, что там очень спокойно и безопасно. В конце концов Мойзес сказал: «Приезжай, ты нам очень нужен!» Мне было приятно это услышать. Серьезный кредит доверия! «— приводит слова Алеррандро “Чемпионат”.