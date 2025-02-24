Лидер «Локомотива» Батраков рассказал, как тратит свои деньги

"Договорились с родителями, что все деньги у меня, но я их откладываю на свои долгосрочные цели. Вообще, конечно, деньги дают возможность что-то себе купить, но не более. Мне ценно посидеть с друзьями, пообщаться, хорошо провести время.

Многие скажут, что счастье в деньгах. Какую-то часть счастья они составляют, но жизненные отношения с семьей, девушкой, друзьями — это для меня важнее.



На какие цели откладываю? Первое ― купить квартиру, сейчас снимаю. Жить в квартире после базы непривычно, но интересно. В интернате я жил с 2017-го — получается, семь лет. Первое время в своей квартире мне все нравилось — никто не мешает, можно в чем угодно ходить, во сколько угодно возвращаться. Потом чуть уборка начала надоедать, — рассказал Батраков.