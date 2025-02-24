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Лидер «Локомотива» Батраков рассказал, как тратит свои деньги

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков в интервью «Чемпионату» рассказал, как распоряжается заработанными деньгами.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

"Договорились с родителями, что все деньги у меня, но я их откладываю на свои долгосрочные цели. Вообще, конечно, деньги дают возможность что-то себе купить, но не более. Мне ценно посидеть с друзьями, пообщаться, хорошо провести время.
Многие скажут, что счастье в деньгах. Какую-то часть счастья они составляют, но жизненные отношения с семьей, девушкой, друзьями — это для меня важнее.

На какие цели откладываю? Первое ― купить квартиру, сейчас снимаю. Жить в квартире после базы непривычно, но интересно. В интернате я жил с 2017-го — получается, семь лет. Первое время в своей квартире мне все нравилось — никто не мешает, можно в чем угодно ходить, во сколько угодно возвращаться. Потом чуть уборка начала надоедать, — рассказал Батраков.

В этом сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач. Контракт молодого футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2027 года.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре балла. В пятницу, 28 февраля, «железнодорожники» на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

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