Лидер «Локомотива» Батраков рассказал, как тратит свои деньги

"Договорились с родителями, что все деньги у меня, но я их откладываю на свои долгосрочные цели. Вообще, конечно, деньги дают возможность что-то себе купить, но не более. Мне ценно посидеть с друзьями, пообщаться, хорошо провести время.
Многие скажут, что счастье в деньгах. Какую-то часть счастья они составляют, но жизненные отношения с семьей, девушкой, друзьями — это для меня важнее.
На какие цели откладываю? Первое ― купить квартиру, сейчас снимаю. Жить в квартире после базы непривычно, но интересно. В интернате я жил с 2017-го — получается, семь лет. Первое время в своей квартире мне все нравилось — никто не мешает, можно в чем угодно ходить, во сколько угодно возвращаться. Потом чуть уборка начала надоедать, — рассказал Батраков.
В этом сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал 8 голевых передач. Контракт молодого футболиста с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2027 года.
«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре балла. В пятницу, 28 февраля, «железнодорожники» на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.