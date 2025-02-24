Зделар: Когда звонит лучшая команда России, много не думаешь

— Саша, мы рады вас приветствовать в команде. Расскажите, пожалуйста, о ваших первых днях с «Зенитом». Какие у вас впечатления?
— Сначала я хотел бы сказать, что я очень рад быть здесь. Команда меня очень хорошо приняла, я увидел, что настроение у ребят очень хорошее, и это мне очень нравится.
— Когда вы узнали об интересе «Зенита» и долго ли принимали решение о переходе?
— Я узнал об интересе ко мне примерно за месяц до перехода. Знаете, когда тебе звонит самая лучшая и самая сильная команда России, ты много не думаешь. Поэтому я сразу сказал «да»!
— Обратитесь к нашим болельщикам. Что вы можете им сказать?
— Для начала я должен сказать им «привет». Мы будем отдавать все возможное на поле, чтобы выиграть чемпионат и Кубок. Для нас это очень важно! — рассказал Зделар пресс-службе «Зенита».
Напомним, Саша Зделар перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит». Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2025/2026. В составе «красно-синих» полузащитник завоевал Кубок страны. В текущем сезоне на его счету 21 игра в чемпионате и Кубке России.