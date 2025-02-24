Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зделар: Когда звонит лучшая команда России, много не думаешь

Новичок «Зенита» Саша Зделар дал первое интервью после перехода в петербургскую команду из ЦСКА и обратился к болельщикам.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

— Саша, мы рады вас приветствовать в команде. Расскажите, пожалуйста, о ваших первых днях с «Зенитом». Какие у вас впечатления?

— Сначала я хотел бы сказать, что я очень рад быть здесь. Команда меня очень хорошо приняла, я увидел, что настроение у ребят очень хорошее, и это мне очень нравится.

— Когда вы узнали об интересе «Зенита» и долго ли принимали решение о переходе?

— Я узнал об интересе ко мне примерно за месяц до перехода. Знаете, когда тебе звонит самая лучшая и самая сильная команда России, ты много не думаешь. Поэтому я сразу сказал «да»!

— Обратитесь к нашим болельщикам. Что вы можете им сказать?

— Для начала я должен сказать им «привет». Мы будем отдавать все возможное на поле, чтобы выиграть чемпионат и Кубок. Для нас это очень важно! — рассказал Зделар пресс-службе «Зенита».

Напомним, Саша Зделар перешел из московского ЦСКА в петербургский «Зенит». Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2025/2026. В составе «красно-синих» полузащитник завоевал Кубок страны. В текущем сезоне на его счету 21 игра в чемпионате и Кубке России.

Зенит
ЦСКА
Премьер-лига: таблица и календарь