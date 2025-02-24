Зделар: Когда звонит лучшая команда России, много не думаешь

— Сначала я хотел бы сказать, что я очень рад быть здесь. Команда меня очень хорошо приняла, я увидел, что настроение у ребят очень хорошее, и это мне очень нравится.



— Когда вы узнали об интересе «Зенита» и долго ли принимали решение о переходе?