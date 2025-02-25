Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это большой шаг вперед». Касерес — о переходе в «Динамо»

Защитник московского «Динамо» Хуан Касерес в интервью «СЭ» рассказал, чем его привлек вариант с переходом в российский чемпионат.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Christian Alvarenga/Getty Images

24-летний парагваец перешел в «Динамо» на прошлой неделе из аргентинского «Лануса» за 3,4 млн евро и подписал контракт с бело-голубыми до декабря 2029 года.

«Я уже знал этот клуб, ведь в нем давно играет мой хороший товарищ по сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Поэтому когда агент сообщил, что есть предложение от “Динамо”, то у меня сразу возникло большое желание воспользоваться им, приехать в Россию. Естественно, дальше полез в интернет изучать, кто еще играет в команде, на каком месте она идет и так далее. И стадион тут же посмотрел — он классно выглядит. Плюс позвонил Фаби, тот мне рассказал подробнее, что это великий клуб, отличные условия на базе, прекрасный стадион, высокие задачи. Посоветовал соглашаться.

Чем привлек вариант с “Динамо”? Прежде всего, конечно, мои мысли — о развитии карьеры. Это большой шаг вперед — играть в сильном европейском чемпионате», — сказал Касерес.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка. 2 марта бело-голубые на выезде сыграют с «Ростовом».

Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь