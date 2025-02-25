«Это большой шаг вперед». Касерес — о переходе в «Динамо»

«Я уже знал этот клуб, ведь в нем давно играет мой хороший товарищ по сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Поэтому когда агент сообщил, что есть предложение от “Динамо”, то у меня сразу возникло большое желание воспользоваться им, приехать в Россию. Естественно, дальше полез в интернет изучать, кто еще играет в команде, на каком месте она идет и так далее. И стадион тут же посмотрел — он классно выглядит. Плюс позвонил Фаби, тот мне рассказал подробнее, что это великий клуб, отличные условия на базе, прекрасный стадион, высокие задачи. Посоветовал соглашаться.



Чем привлек вариант с “Динамо”? Прежде всего, конечно, мои мысли — о развитии карьеры. Это большой шаг вперед — играть в сильном европейском чемпионате», — сказал Касерес.