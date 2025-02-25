Максим Глушенков заявил об отсутствии конфликта с Карпиным

Осенью 2024 года Максим Глушенков сказал в интервью Нобелю Арустамяну, что ему было бы интереснее тренироваться с бразильцами в «Зените», чем играть со сборной Вьетнама. По словам Глушенкова, СМИ сделали эту его фразу «горячее», а в национальную команду он поедет с удовольствием.
«Ни конфликта, ни вопросов, ни какой-то личной истории. Все это слишком переоценено СМИ. Я футболист, он главный тренер. Во-вторых, мое мнение — это мое мнение. Оно зависит только от меня», — сказал Глушенков, отметив, что многим не понравились слова о том, что ему интереснее тренироваться в «Зените», чем ездить в сборную.
«Смысл этой фразы полностью поменяли, сделав ее горячее. Я могу привести другой пример, с которым точно все согласятся. Когда сборная играла с Брунеем, “Зенит” поехал в Турцию — играть с “Фенербахче”. Где по факту будет интереснее?» — добавил футболист.
Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На счету 25-летнего полузащитника два матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских играх с Киргизией в 2022 году и с Катаром в 2023-м. После этого полузащитник ни разу не вызывался в национальную команду. Среди возможных причин назывался личный конфликт с главным тренером сборной Валерием Карпиным.
Летом 2024 года Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 миллиона евро. 25-летний футболист провел за сине-бело-голубых 14 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.