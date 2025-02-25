Максим Глушенков заявил об отсутствии конфликта с Карпиным

«Ни конфликта, ни вопросов, ни какой-то личной истории. Все это слишком переоценено СМИ. Я футболист, он главный тренер. Во-вторых, мое мнение — это мое мнение. Оно зависит только от меня», — сказал Глушенков, отметив, что многим не понравились слова о том, что ему интереснее тренироваться в «Зените», чем ездить в сборную.