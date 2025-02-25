Игорь Акинфеев: Не считаю себя легендой ЦСКА

25 февраля в деревне Мышецкое прошла церемония заложения первого камня в основание новой базы ЦСКА, участие в которой принял 38-летний Акинфеев.
«Не считаю себя легендой ЦСКА. Это должны оценивать люди, а не тот человек, который играет на поле или занимается другим видом спорта», — приводит слова Акинфеева РИА Новости.
«Судя по проекту и макетам, которые видел, здесь будет лучше, чем в Ватутинках. Там одно натуральное поле, одно — маленькое, которое сейчас не функционирует, и одно, где тренируется дубль и академия. Здесь будет масштаб. Будет пляж: наверное, это не главное, но приятно, что рядом есть вода. Думаю, половина команды будет оставаться на новой базе, чтобы позагорать и искупаться. Эта база — аналог европейским стандартам», — прокомментировал начало строительства новой базы капитан армейцев.
Акинфеев — воспитанник ЦСКА и капитан команды. Он выступает за армейцев с 2003 года. За это время вратарь шесть раз стал чемпионом России, по семь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка России, а также завоевал Кубок УЕФА. В составе армейцев он в общей сложности провел 784 матча, в 325 из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
После 18 туров Российской Премьер-лиги сезона-2024/25 армейцы набрали 31 очко и занимают 6-е место. Подопечные Марко Николича на 8 баллов отстают от лидирующего «Краснодара». 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ ЦСКА в Санкт-Петербурге встретится с «Зенитом».