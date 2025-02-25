Игорь Акинфеев: Не считаю себя легендой ЦСКА

«Судя по проекту и макетам, которые видел, здесь будет лучше, чем в Ватутинках. Там одно натуральное поле, одно — маленькое, которое сейчас не функционирует, и одно, где тренируется дубль и академия. Здесь будет масштаб. Будет пляж: наверное, это не главное, но приятно, что рядом есть вода. Думаю, половина команды будет оставаться на новой базе, чтобы позагорать и искупаться. Эта база — аналог европейским стандартам», — прокомментировал начало строительства новой базы капитан армейцев.