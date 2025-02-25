Гендиректор ЦСКА объяснил, почему не состоялся трансфер Лоррана

«Срыв трансфера Лоррана — отчасти рабочая ситуация. Каждая из сторон пыталась максимально защитить свои интересы. Но мы посчитали, что в данном случае будут существенно ущемлены интересы клуба, поэтому не пошли на те предложения, которые были со стороны агентов Лоррана. При этом я не могу сказать, что они действовали неправильно с точки зрения представления интересов своего клиента», — цитирует Бабаева Sport24.