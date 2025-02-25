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Гендиректор ЦСКА объяснил, почему не состоялся трансфер Лоррана

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал несостоявшийся трансфер хавбека «Фламенго» Лоррана.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

ЦСКА был заинтересован в подписании полноценного контракта с Лорраном в зимнее трансферное окно. Стороны договорились обо всех деталях сделки, но переход бразильца из «Фламенго» сорвался. Как сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале, сторона игрока отказалась от прохождения медосмотра до подписания контракта.

«Срыв трансфера Лоррана — отчасти рабочая ситуация. Каждая из сторон пыталась максимально защитить свои интересы. Но мы посчитали, что в данном случае будут существенно ущемлены интересы клуба, поэтому не пошли на те предложения, которые были со стороны агентов Лоррана. При этом я не могу сказать, что они действовали неправильно с точки зрения представления интересов своего клиента», — цитирует Бабаева Sport24.

«Проблемы с МРТ? Это неправда. Вопрос только в том, что есть определенный алгоритм действий при подписании трансфера. Не мы это придумали, это общепринятая практика. Сначала стороны договариваются об условиях, затем подписывают предварительные документы, а после этого происходит медосмотр, на основании которого уже финализируется сделка. Возможно, что вернемся к кандидатуре Лоррана летом? Теоретически, да», — добавил генеральный директор ЦСКА.

Действующее соглашение Лоррана с «Фламенго» рассчитано до конца декабря 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника команды из Рио-де-Жанейро в 12 миллионов евро.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. 1 марта в рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА в Санкт‑Петербурге сыграет с «Зенитом».

ЦСКА
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