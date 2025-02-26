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Маркиньос: «Спартак» интересует только первое место

Вингер московского «Спартака» Маркиньос Коста в интервью «Чемпионату» заявил, что красно-белых не интересуют второе и третье место в чемпионате России.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место — только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у “Спартака” не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды.

Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию. “Спартак” всей командой атакует и забивает голы и точно так же всем составом защищается. Это здорово. Единство позволяет достигать высоких целей. Один, два, три футболиста по отдельности ничего не решают. Большой задачей должны быть объединены все — футболисты, тренеры, болельщики. Только так ее можно решить», — сказал Маркиньос.

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года за пять миллионов евро. На счету 25-летнего бразильца 21 матч за красно-белых, в которых он отметился пятью голевыми передачами.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка. 2 марта команда Деяна Станковича дома сыграет с «Оренбургом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Спартак
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