Маркиньос: «Спартак» интересует только первое место

«Мы усердно работаем для достижения своей цели. Нас не интересует второе, третье место — только первое! Вся команда сконцентрирована на этом. Тренер каждый день повторяет, что у “Спартака” не может быть другой задачи, кроме чемпионства. Он меняет менталитет каждого из нас и всей команды.
Мы выиграли шесть или семь матчей подряд и рассчитываем продолжить эту серию. “Спартак” всей командой атакует и забивает голы и точно так же всем составом защищается. Это здорово. Единство позволяет достигать высоких целей. Один, два, три футболиста по отдельности ничего не решают. Большой задачей должны быть объединены все — футболисты, тренеры, болельщики. Только так ее можно решить», — сказал Маркиньос.
Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года за пять миллионов евро. На счету 25-летнего бразильца 21 матч за красно-белых, в которых он отметился пятью голевыми передачами.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка. 2 марта команда Деяна Станковича дома сыграет с «Оренбургом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.