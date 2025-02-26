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Маркиньос: Станкович и Черчесов — лучшие тренеры в моей жизни

Вингер московского «Спартака» Маркиньос Коста в интервью «Чемпионату» рассказал об опыте работы со Станиславом Черчесовым в «Ференцвароше».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Черчесов — тоже большой тренер. И очень жесткий, ха-ха! Он очень-очень много разговаривал со мной — постоянно требовал ещё больше бегать и отдаваться на поле. Что его объединяет со Станковичем, так это стремление побеждать и твердый характер. В “Ференцвароше” мы выиграли с ним чемпионат и Кубок Венгрии, участвовали в квалификации ЛЧ и Лиге Европы. Черчесов никому в команде не позволял расслабиться, и это правильно. Станкович и Черчесов — два лучших тренера, которые мне встречались в жизни», — сказал Маркиньос.

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года за пять миллионов евро. На счету 25-летнего бразильца 21 матч за красно-белых, в которых он отметился пятью голевыми передачами.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка. 2 марта команда Деяна Станковича дома сыграет с «Оренбургом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Спартак
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