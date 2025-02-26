Маркиньос: Станкович и Черчесов — лучшие тренеры в моей жизни

«Черчесов — тоже большой тренер. И очень жесткий, ха-ха! Он очень-очень много разговаривал со мной — постоянно требовал ещё больше бегать и отдаваться на поле. Что его объединяет со Станковичем, так это стремление побеждать и твердый характер. В “Ференцвароше” мы выиграли с ним чемпионат и Кубок Венгрии, участвовали в квалификации ЛЧ и Лиге Европы. Черчесов никому в команде не позволял расслабиться, и это правильно. Станкович и Черчесов — два лучших тренера, которые мне встречались в жизни», — сказал Маркиньос.