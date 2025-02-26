Гендиректор ЦСКА раскритиковал трансферную кампанию «Спартака»

«Спартак» впервые в истории потратил на трансферы более 50 миллионов евро за сезон. Зимой клуб купил полузащитника Пабло Солари и нападающего Ливая Гарсию, летом в команду перешел атакующий хавбек Эсекьель Барко и ряд других футболистов.
«С белой завистью смотрим на коллег из других клубов, но у меня возникает один вопрос: “Где здесь хоть какая‑то бизнес‑логика?” Когда играешь в еврокубках и есть возможность прямых трансферов в Европу, то ты можешь существенно или в полной мере окупить вложенные средства.
Сейчас еврокубки абсолютно исключены, а продажи в Европу настолько затруднительны, что практически невозможны. Напрямую продать игрока не то что в Великобританию, но даже в Германию или Италию очень‑очень непросто.
Траты “Спартака” удивили, думаю, не только меня. Надеюсь, приехали суперисполнители, которые повысят качество нашего чемпионата и будут радовать зрителей. Конечно, траты “Спартака” сильно впечатляют», — сказал Бабаев «Матч ТВ».
«Удовлетворен работой ЦСКА в зимнее трансферное окно. Очень хорошо сработали на выход, молодые ребята, нуждающиеся в игровой практике, были устроены. Ушли Саша Зделар, Илья Помазун, который долгое время находился в аренде. Очень хотелось, чтобы он наконец заключил трудовой договор и занял место в воротах не на временных условиях. Что касается приобретений, то к нам перешли Пономарчук, молодой перспективный российский игрок, и бразилец Алеррандро. На вход можно было сработать чуть лучше, но не забываем про крайне сложные условия заключения международных сделок в нынешнее время. Экономические причины играют роль», — добавил гендиректор ЦСКА.
После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. С 39 очками лидирует «Краснодар», на втором месте находится «Зенит», уступающий южанам лишь по дополнительным показателям, на третьей строчке расположился «Спартак» — 37 набранных баллов.