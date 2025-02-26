Гендиректор ЦСКА раскритиковал трансферную кампанию «Спартака»

«С белой завистью смотрим на коллег из других клубов, но у меня возникает один вопрос: “Где здесь хоть какая‑то бизнес‑логика?” Когда играешь в еврокубках и есть возможность прямых трансферов в Европу, то ты можешь существенно или в полной мере окупить вложенные средства.



Сейчас еврокубки абсолютно исключены, а продажи в Европу настолько затруднительны, что практически невозможны. Напрямую продать игрока не то что в Великобританию, но даже в Германию или Италию очень‑очень непросто.



Траты “Спартака” удивили, думаю, не только меня. Надеюсь, приехали суперисполнители, которые повысят качество нашего чемпионата и будут радовать зрителей. Конечно, траты “Спартака” сильно впечатляют», — сказал Бабаев «Матч ТВ».