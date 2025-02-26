Тренер «Зенита» оценил трансферы «Спартака» и «Краснодара»

— Здесь есть свои плюсы и минусы. «Краснодар» в достаточно сыгранном составе готовился на протяжении всего этого времени. Возможно, ему и не нужно усиление. Может, глубины состава на определенных позициях не хватает. Но, по сути, это команда, которая уже показала, что может бороться за чемпионство. Что она и делает.