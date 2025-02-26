«Зенит» отправил Ду Кейроса в аренду в бразильский клуб

Полузащитник Ду Кейрос будет выступать в бразильском «Спорт Ресифи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».
«Сине-бело-голубые и “Спорт Ресифи” достигли договорённости о переходе полузащитника. Соглашение рассчитано до конца 2025 года. Сине-бело-голубые желают Ду Кейросу успехов в составе нового клуба», — написано в сообщении клуба.
Ду Кейрос стал игроком «Зенита» в январе 2023 года. Всего на счету 25-летнего футболиста 16 матчей и один гол за «Зенит». 2024 год полузащитник провел в бразильском «Гремио» на правах аренды.
Ду Кейрос стал третьим бразильцем, покинувшим «Зенит» в это межсезонье. Ранее это сделали Клаудиньо, перешедший в катарский «Аль-Садд», и Артур, ушедший в «Ботафого».
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. В первом после зимней паузы туре РПЛ «Зенит» 1 марта примет ЦСКА.