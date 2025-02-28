Помазун — об уходе из ЦСКА: Акинфеев еще долго будет играть

«Говорили ли мне в ЦСКА, что я буду сменщиком Акинфеева? Нет, никогда не говорили. Со мной просто продлевали контракт и аренду с “Уралом”. Я видел комментарии, слышал слова журналистов, когда меня называли преемником Игоря в ЦСКА. Но сам я понимал, что это очень маловероятно.



Игорь будет еще долго играть. А мне сколько еще ждать? Сейчас 2025 год, Акинфеев продолжает карьеру. У нас с ним разница 10 лет, мне самому скоро 30 будет. Надо строить свою карьеру. Но я ни о чем не жалею. Единственное — нужно было раньше полноценно уходить, — сказал Помазун.