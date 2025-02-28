«Николич мне ничего не отвечал». Помазун — об отстранении в ЦСКА

«Я пытался созвониться с Николичем после отстранения, но он не отвечал. Через две недели мы встретились, пообщались минут 40. Марко сказал, что ответственность лежит на мне и медиаслужбе клуба, что они не уследили за выходом интервью. Но вопросов у меня по-прежнему много.



Я давал интервью в апреле, когда был в “Урале”. Полный выпуск вышел в сентябре. К тому моменту я в ЦСКА вернулся, по сути, для того, чтобы тренироваться, поддерживать форму и искать команду. Очевидно, что на меня не рассчитывали. И получить такую реакцию от главного тренера на слова — это было странно», — сказал Помазун.