Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Николич мне ничего не отвечал». Помазун — об отстранении в ЦСКА

Вратарь «Спартака» Илья Помазун в интервью «Чемпионату» рассказал о своем отстранении в ЦСКА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В сентябре прошлого года ЦСКА отстранил Помазуна после интервью журналисту Нобелю Арустамяну, в котором он допустил свой переход в московский «Спартак».

«Я пытался созвониться с Николичем после отстранения, но он не отвечал. Через две недели мы встретились, пообщались минут 40. Марко сказал, что ответственность лежит на мне и медиаслужбе клуба, что они не уследили за выходом интервью. Но вопросов у меня по-прежнему много.

Я давал интервью в апреле, когда был в “Урале”. Полный выпуск вышел в сентябре. К тому моменту я в ЦСКА вернулся, по сути, для того, чтобы тренироваться, поддерживать форму и искать команду. Очевидно, что на меня не рассчитывали. И получить такую реакцию от главного тренера на слова — это было странно», — сказал Помазун.

Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 10 матчей, в которых пропустил 11 мячей и трижды сыграл «на ноль». Большую часть карьеры он провел в «Урале», сыграв за в общей сложности 117 игр.

Это зимой 28-летний вратарь перешел из ЦСКА в «Спартак» за 1,2 млн евро.

ЦСКА
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь