Ройстон Дренте: В «Алании» мы пили водку перед матчами

«Мои товарищи по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Они пили перед матчами. Но я, например, предпочитал немного виски, а не рюмку водки. Это было нормально, выпить рюмку. В Турции, например, было нормально курить в душе после матчей», — рассказал Дренте.