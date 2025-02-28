Ройстон Дренте: В «Алании» мы пили водку перед матчами

«Мои товарищи по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Они пили перед матчами. Но я, например, предпочитал немного виски, а не рюмку водки. Это было нормально, выпить рюмку. В Турции, например, было нормально курить в душе после матчей», — рассказал Дренте.
Ройстон Дренте провел за «Аланию» шесть матчей в весенней части сезона-2011/12, забив в них три мяча. Бывший полузащитник «Реала» и «Эвертона» закончил игровую карьеру в 2023 году.
В сезоне-2011/12 «Алания» заняла последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетела в ФНЛ. Владикавказским клубом в том сезоне руководил Валерий Газзаев.