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Ройстон Дренте: В «Алании» мы пили водку перед матчами

Бывший полузащитник «Алании» Ройстон Дренте в интервью AS рассказал, что футболисты владикавказской команды перед матчами команды в РПЛ пили водку.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мои товарищи по команде любили водку, даже тренеру она нравилась. Они пили перед матчами. Но я, например, предпочитал немного виски, а не рюмку водки. Это было нормально, выпить рюмку. В Турции, например, было нормально курить в душе после матчей», — рассказал Дренте.

Ройстон Дренте провел за «Аланию» шесть матчей в весенней части сезона-2011/12, забив в них три мяча. Бывший полузащитник «Реала» и «Эвертона» закончил игровую карьеру в 2023 году.

В сезоне-2011/12 «Алания» заняла последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ и вылетела в ФНЛ. Владикавказским клубом в том сезоне руководил Валерий Газзаев.

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