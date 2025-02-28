Помазун: Николич помог мне перейти в «Спартак»

«У меня не осталось обиды на ЦСКА. Тренер решил меня отстранить, я это решение принял. Понимал, что мне кровь из носу надо уходить. Хорошо, что всё сложилось. Когда всё стало очевидно, клубы договорились за пару дней, за что я благодарен. Кто знает, что было бы, если бы меня не отстранили. В какой-то степени Марко своим решением помог мне перейти в “Спартак”. Если бы он меня не отстранил, вряд ли был бы возможен пересмотр контракта. Не факт, что трансфер в “Спартак” состоялся бы, если бы отстранения не было», — сказал Помазун.