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Помазун: Николич помог мне перейти в «Спартак»

Бывший вратарь ЦСКА Илья Помазун в интервью «Чемпионату» рассказал, какую роль в его переходе в «Спартак» сыграл главный тренер армейцев Марко Николич.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак" Москва

«У меня не осталось обиды на ЦСКА. Тренер решил меня отстранить, я это решение принял. Понимал, что мне кровь из носу надо уходить. Хорошо, что всё сложилось. Когда всё стало очевидно, клубы договорились за пару дней, за что я благодарен. Кто знает, что было бы, если бы меня не отстранили. В какой-то степени Марко своим решением помог мне перейти в “Спартак”. Если бы он меня не отстранил, вряд ли был бы возможен пересмотр контракта. Не факт, что трансфер в “Спартак” состоялся бы, если бы отстранения не было», — сказал Помазун.

Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 10 матчей, в которых пропустил 11 мячей и трижды сыграл «на ноль». Большую часть карьеры он провел в «Урале», сыграв в общей сложности 117 игр.

Это зимой 28-летний вратарь перешел из ЦСКА в «Спартак» за 1,2 млн евро.

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