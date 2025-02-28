Помазун: «Спартаку» нельзя отказывать, ведь это топ-клуб

— «Спартаку» нельзя отказывать. Это топ-клуб. Какие тут могут быть сомнения? Я понимал, что в ЦСКА у меня шансов нет, и во многих командах вратарей в избытке. Я пришел в «Спартак» конкурировать, чтобы в будущем получать больше шансов. Здесь нет такого, как в ЦСКА, где в любой ситуации играет все равно Игорь Акинфеев. Единственное, что я спросил у «Спартака» при переговорах: «Будет ли здоровая конкуренция?» Сказали, что да. Мне больше ничего не надо. Была ли в ЦСКА здоровая конкуренция? Риторический вопрос, — сказал Помазун.