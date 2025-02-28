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Помазун: «Спартаку» нельзя отказывать, ведь это топ-клуб

Бывший вратарь ЦСКА Илья Помазун в интервью «Чемпионату» поделился деталями своего перехода в «Спартак».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Спартак"

— «Спартаку» нельзя отказывать. Это топ-клуб. Какие тут могут быть сомнения? Я понимал, что в ЦСКА у меня шансов нет, и во многих командах вратарей в избытке. Я пришел в «Спартак» конкурировать, чтобы в будущем получать больше шансов. Здесь нет такого, как в ЦСКА, где в любой ситуации играет все равно Игорь Акинфеев. Единственное, что я спросил у «Спартака» при переговорах: «Будет ли здоровая конкуренция?» Сказали, что да. Мне больше ничего не надо. Была ли в ЦСКА здоровая конкуренция? Риторический вопрос, — сказал Помазун.

Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 10 матчей, в которых пропустил 11 мячей и трижды сыграл «на ноль». Большую часть карьеры он провел в «Урале», сыграв в общей сложности 117 игр.

Это зимой 28-летний вратарь перешел из ЦСКА в «Спартак» за 1,2 млн евро. За место первого номера в «Спартаке» Помазун будет бороться с Александром Максименко.

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