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Ольга Смородская: мы все учимся на футболе «Зенита»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская сделала прогноз на центральный матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА. Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: TASS

— «Зенит» выиграет. «Зенит» укрепился, клуб большой молодец. Команда показывает образцы хорошего футбола. Мы учимся на футболе, который показывает «Зенит». Даже когда проигрывает, видим, в чем у него проблема. И мне очень жаль, что ЦСКА не укрепил никакую линию, — сказала Смородская.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. ЦСКА располагается на шестой строчке и отстает от лидеров на восемь очков.

Клубы сыграют между собой в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 марта. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

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