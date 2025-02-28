Ольга Смородская: мы все учимся на футболе «Зенита»

— «Зенит» выиграет. «Зенит» укрепился, клуб большой молодец. Команда показывает образцы хорошего футбола. Мы учимся на футболе, который показывает «Зенит». Даже когда проигрывает, видим, в чем у него проблема. И мне очень жаль, что ЦСКА не укрепил никакую линию, — сказала Смородская.