Ольга Смородская: мы все учимся на футболе «Зенита»

— «Зенит» выиграет. «Зенит» укрепился, клуб большой молодец. Команда показывает образцы хорошего футбола. Мы учимся на футболе, который показывает «Зенит». Даже когда проигрывает, видим, в чем у него проблема. И мне очень жаль, что ЦСКА не укрепил никакую линию, — сказала Смородская.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. ЦСКА располагается на шестой строчке и отстает от лидеров на восемь очков.
Клубы сыграют между собой в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 марта. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.