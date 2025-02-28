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Бонгонда: убежден, что «Спартак» должен выиграть что-то значимое

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда заявил, что красно-белые должны выиграть трофей в этом сезоне.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я убежден, что “Спартак” заслуживает выиграть что-то значимое. Такой клуб не должен оставаться без трофеев подолгу. Мы проделали большую работу этой зимой. Надеюсь, уже в это воскресенье успешно начнем движение к главной цели», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».

«Спартак» находится на третьей строчке в чемпионате России, имея на счету 37 баллов после 18 туров. Отставание от лидера составляет два очка.

Последние шесть лет чемпионом России становился «Зенит». Ранее титул был у московского «Локомотива», а «Спартак» в последний раз становился чемпионом в сезоне-2016/2017.

Кубок России игроки «Спартака» выигрывали в 2022 году, встретившись в финале с «Динамо».

Полузащитник из Конго проводит в московском «Спартаке» второй сезон. За это время он забил 12 голов и сделал одну результативную передачу за 33 матча.

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