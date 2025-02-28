Бонгонда: убежден, что «Спартак» должен выиграть что-то значимое

«Я убежден, что “Спартак” заслуживает выиграть что-то значимое. Такой клуб не должен оставаться без трофеев подолгу. Мы проделали большую работу этой зимой. Надеюсь, уже в это воскресенье успешно начнем движение к главной цели», — приводит слова Бонгонда официальный сайт «Спартака».