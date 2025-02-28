Дзюба ответил Овечкину, пожелавшему ему стать лучшим бомбардиром

«Саня, привет. Спасибо тебе огромное от лица “Акрона” и от меня лично. Тебе удачи, чтобы “Вашингтон” занял первое место в регулярке и поборолся за Кубок Стэнли. Конечно же, вся страна, в том числе и мы, и я, мы все за тебя болеем. И давай уже скорее побей этот рекорд долгожданный. Удачи тебе, без травм самое главное. Пока-пока», — приводит слова Дзюбы телеграм-канал «Акрона».