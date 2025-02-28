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Дзюба ответил Овечкину, пожелавшему ему стать лучшим бомбардиром

Российский нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил суперфорварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, который пожелал ему стать лучшим бомбардиром в России.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

«Саня, привет. Спасибо тебе огромное от лица “Акрона” и от меня лично. Тебе удачи, чтобы “Вашингтон” занял первое место в регулярке и поборолся за Кубок Стэнли. Конечно же, вся страна, в том числе и мы, и я, мы все за тебя болеем. И давай уже скорее побей этот рекорд долгожданный. Удачи тебе, без травм самое главное. Пока-пока», — приводит слова Дзюбы телеграм-канал «Акрона».

На текущий момент Овечкину осталось забросить 11 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ. Дзюба — второй лучший бомбардир среди россиян (232 гола), он уступает в этом достижении только Александру Кержакову, который уже завершил карьеру (233 гола). «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

В своем обращении Овечкин выразил надежду на то, что Дзюба не подведет и станет новым лучшим бомбардиром России. Видео с обращением Овечкина выложила пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале клуба.

Акрон
Вашингтон