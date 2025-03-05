В ЦСКА назвали лучшие трансферы: Головина нашли в чистом поле

«Могу ли назвать трансферы, которыми горжусь? Их достаточно много. Если брать из относительно недавней истории, то это Влашич, который приходил относительным ноунеймом. К тому же через аренду. Если брать чуть более ранний период, то это Головин Саша, которого наши селекционеры нашли, можно сказать, в чистом поле, и клубу он стоил примерно ноль. Соответственно, за сколько он был продан “Монако” — информация открытая. Один из самых рекордных трансферов в России в целом.



Если заглядывать в те времена, о которых мы сегодня вспоминали, то это Вагнер, причем его неоднократное возвращение в ЦСКА. Это достаточно редкое явление в современном футболе, когда удается футболиста выгодно продать, потом его вернуть. Как, например, было сделано в дальнейшем и с Думбия. То есть, после продажи за достаточно хорошие деньги в “Рому”, потом удалось договориться, чтобы он смог вернуться в аренду, помог команде пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов и уже дальше вернуться в свою команду.



Примерно такая же история была с Ахмедом Муса. То есть приобрели за достаточно небольшие деньги в голландском клубе, продали в “Лестер” за сумму, что кратно больше, ну и опять же вернули в аренду. Почему я вспомнил эти трансферы? Потому что они ценны и тем, что мы нашли талантливого игрока за относительно небольшие деньги по европейским меркам, и тем, что после продажи получили определенный профит за счет использования футболистов через механизм аренды», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.