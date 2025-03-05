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Канчельскис: народная команда — это «Торпедо», а не «Спартак»

Бывший полузащитник сборной СССР и России Андрей Канчельскис в интервью «Советскому спорту» выразил мнение, что московский «Спартак» не является народной командой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

«Для меня не “Спартак” народная команда, а “Торпедо”. Не могу понять, кто сказал о том, что “Спартак” — народная команда. У каждого своё мнение. Для меня такая команда одна — “Торпедо”, — сказал Канчельскис.

Московское «Торпедо» является трехкратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР. В советские времена «черно-белые» считались народной командой из-за того, что клуб представлял завод имени Лихачева (ЗИЛ), на котором работало до 100 тыс. человек. ЗИЛ прекратил свою работу в 2013 году.

В настоящее время «Торпедо» выступает в Первой лиге и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от калининградской «Балтики» на три балла.

В декабре 2009 года Канчельскис начинал тренерскую карьеру в клубе «Торпедо-ЗИЛ», который спустя год прекратил свое существование. Сейчас 56-летний специалист возглавляет брянское «Динамо», выступающее во Второй лиге.