Канчельскис: народная команда — это «Торпедо», а не «Спартак»

«Для меня не “Спартак” народная команда, а “Торпедо”. Не могу понять, кто сказал о том, что “Спартак” — народная команда. У каждого своё мнение. Для меня такая команда одна — “Торпедо”, — сказал Канчельскис.
Московское «Торпедо» является трехкратным чемпионом СССР и шестикратным обладателем Кубка СССР. В советские времена «черно-белые» считались народной командой из-за того, что клуб представлял завод имени Лихачева (ЗИЛ), на котором работало до 100 тыс. человек. ЗИЛ прекратил свою работу в 2013 году.
В настоящее время «Торпедо» выступает в Первой лиге и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от калининградской «Балтики» на три балла.
В декабре 2009 года Канчельскис начинал тренерскую карьеру в клубе «Торпедо-ЗИЛ», который спустя год прекратил свое существование. Сейчас 56-летний специалист возглавляет брянское «Динамо», выступающее во Второй лиге.