«Не могу больше». Карпин объяснил, почему ушел из «Ростова»

«Долго не говорил на эту тему. Тем временем появилось много версий и теории заговора. А дело было так, сейчас расскажу: накопилась усталость. Не от одной игры, не от одного месяца, а от последних трех лет. В декабре я обозначил руководству “Ростова”: нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идем в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим.



В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Арташес Владимирович (Арутюнянц, президент “Ростова”. — прим. ред.) меня понял. У нас с ним сложились отношения близкие, более чем дружеские. Он меня понял и поддержал. Арташес Владимирович действительно все понимал и даже задавался вопросом: “И как ты это все выдерживаешь?!” Просьбу клуба — доработать до окончания предсезонного сбора — я выполнил», — сказал Карпин.