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«Не могу больше». Карпин объяснил, почему ушел из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью «РБ Спорт» поделился подробностями своего ухода из «Ростова».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

«Долго не говорил на эту тему. Тем временем появилось много версий и теории заговора. А дело было так, сейчас расскажу: накопилась усталость. Не от одной игры, не от одного месяца, а от последних трех лет. В декабре я обозначил руководству “Ростова”: нужна, скажем так, пауза. По итогам разговора решили: идем в отпуск, отдыхаем, потом начнутся сборы, а там посмотрим.

В январе едем на сборы. И я понимаю: нет, не передохну тут. Не могу больше. Сели, поговорили. Объяснил, что не будет ничего хорошего для команды, если не смогу дать ей эмоцию. Арташес Владимирович (Арутюнянц, президент “Ростова”. — прим. ред.) меня понял. У нас с ним сложились отношения близкие, более чем дружеские. Он меня понял и поддержал. Арташес Владимирович действительно все понимал и даже задавался вопросом: “И как ты это все выдерживаешь?!” Просьбу клуба — доработать до окончания предсезонного сбора — я выполнил», — сказал Карпин.

«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Он возглавлял клуб с небольшим перерывом с декабря 2017 года. Под его руководством команда провела 229 матчей, в которых одержала 97 побед при 53 ничьих и 79 поражениях. В сезоне-2022/23 Карпин занял с «Ростовом» четвертое место в РПЛ.

Валерий Карпин продолжает работу в сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до июля 2028 года.