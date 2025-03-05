Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валерий Карпин ответил на вопрос, может ли возглавить «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном назначении в столичное «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг информацию о скором назначении наставником московского «Динамо».

— Говорят, и вы можете оказаться в «Динамо». Очень легко представить: две-три недели отдохнул, логистика у этой команды гораздо проще, а цели амбициозные, да и нет в клубе никаких проблем.

— Не надо себе этого представлять. Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то… Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю. И не три недели мне нужно. Три месяца — минимум. Думаю, что больше. Я переехал в Москву. Перевез вещи. Провел несколько дней здесь. И я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Он возглавлял клуб с небольшим перерывом с декабря 2017 года. Под его руководством команда провела 229 матчей, в которых одержала 97 побед при 53 ничьих и 79 поражениях. В сезоне-2022/23 Карпин занял с «Ростовом» четвертое место в РПЛ.

Валерий Карпин продолжает работу в сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до июля 2028 года.