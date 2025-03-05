Валерий Карпин ответил на вопрос, может ли возглавить «Динамо»

— Не надо себе этого представлять. Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то… Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю. И не три недели мне нужно. Три месяца — минимум. Думаю, что больше. Я переехал в Москву. Перевез вещи. Провел несколько дней здесь. И я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».