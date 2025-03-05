Валерий Карпин ответил на вопрос, может ли возглавить «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг информацию о скором назначении наставником московского «Динамо».
— Говорят, и вы можете оказаться в «Динамо». Очень легко представить: две-три недели отдохнул, логистика у этой команды гораздо проще, а цели амбициозные, да и нет в клубе никаких проблем.
— Не надо себе этого представлять. Нереальная история. Нет никакой почвы. Не было и нет. А если будет, то… Не знаю, когда я захочу в это окунуться. Не знаю. И не три недели мне нужно. Три месяца — минимум. Думаю, что больше. Я переехал в Москву. Перевез вещи. Провел несколько дней здесь. И я не знаю, что меня может заставить пойти тренировать сейчас, — приводит слова Карпина «РБ Спорт».
«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Он возглавлял клуб с небольшим перерывом с декабря 2017 года. Под его руководством команда провела 229 матчей, в которых одержала 97 побед при 53 ничьих и 79 поражениях. В сезоне-2022/23 Карпин занял с «Ростовом» четвертое место в РПЛ.
Валерий Карпин продолжает работу в сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до июля 2028 года.