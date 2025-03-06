Лучший футболист России успешно перенес операцию на колене: фото

Тюкавин неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в выездном матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). У 22-летнего футболиста был диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Восстановление Тюкавина после операции займет около полугода. Его возвращение на поле ожидается не раньше сентября.
В нынешнем сезоне Тюкавин провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми голами и тремя голевыми передачами.
В прошлом сезоне Тюкавин был признан РФС лучшим футболистом России. Он провел 38 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 10 голевых передач.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на четыре очка. В субботу, 8 марта, «бело-голубые» дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.