Лучший футболист России успешно перенес операцию на колене: фото

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на четыре очка. В субботу, 8 марта, «бело-голубые» дома сыграют с махачкалинским «Динамо». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.