Легионер «Спартака» сыграл в шахматы с Горячкиной

«Я начал играть в шахматы примерно три года назад, когда выступал за “Альмерию”. Был сложный период, локдаун из-за коронавируса, и мне захотелось найти какое-то хобби. Все началось с сериала “Ход королевы”, после него я стал играть сам. После трех-четырех партий я стал постоянно думать о шахматах. Я ложился спать, закрывал глаза, и в моих мыслях конь ходил по доске. До этого я играл в шахматы с дедушкой и папой, но я довольно рано уехал из дома. Раньше это не было полноценным хобби, я играл раз в полгода или реже, а теперь я играю буквально каждый день», — заявил Бабич после партии.