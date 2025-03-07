Легионер «Спартака» сыграл в шахматы с Горячкиной

Срджан Бабич рассказал, что клуб организовал для него партию против вице-чемпионки мира Александры Горячкиной, которая является болельщицей красно-белых.
Перед началом партии Бабич подарил Горячкиной свою игровую футболку с автографом. Футболист рассказал, что имеет рейтинг 1800 на chess.com. Партию серб провел белыми фигурами, но потерпел поражение. При этом Горячкина похвалила уровень шахматной подготовки защитника.
«Я начал играть в шахматы примерно три года назад, когда выступал за “Альмерию”. Был сложный период, локдаун из-за коронавируса, и мне захотелось найти какое-то хобби. Все началось с сериала “Ход королевы”, после него я стал играть сам. После трех-четырех партий я стал постоянно думать о шахматах. Я ложился спать, закрывал глаза, и в моих мыслях конь ходил по доске. До этого я играл в шахматы с дедушкой и папой, но я довольно рано уехал из дома. Раньше это не было полноценным хобби, я играл раз в полгода или реже, а теперь я играю буквально каждый день», — заявил Бабич после партии.
28-летний Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» летом 2023 года. Во всех турнирах серб провел 43 матча за красно-белых, в которых забил 5 мячей и сделал 1 результативную передачу.
Александра Горячкина — претендентка на мировое первенство 2020 года., трехкратная чемпионка России и победительница Кубка мира 2023 года. В данный момент уроженка Орска занимает 5-е место в мире по рейтингу среди женщин, первые четыре строчки списка занимают шахматистки из Китая.