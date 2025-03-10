Овечкин поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом: видео

Накануне Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Рекордным для 36-летнего нападающего «Акрона» стал гол в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в выездном матче 20-го тура РПЛ.
«Артем, красавчик! Поздравляю тебя с рекордом! Это отличное событие, которое вошло в историю российского футбола. Не останавливайся на достигнутом — только вперед! Обнимаю», — сказал Овечкин.
В этом сезоне Дзюба провел 13 матчей за «Акрон» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три голевые передачи.
Ранее Дзюба рассказал о дружбе с Овечкиным, пошутив о его голах в пустые ворота.