Самые «деревянные» российские футболисты

Среди таких игроков можно выделить тех, кто не отличался высокой техникой или кто часто допускал ошибки. Иногда «деревянность» может быть связана с недостатком опыта или уверенности на поле.
Важно понимать, что термин «деревянный» в контексте футбола не всегда является обидным. Он скорее указывает на определенные аспекты игры, которые требуют улучшения. Посмотрим на подборку таких игроков в российском футболе.
Андрей Семенов
Экс-защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов провел большую часть карьеры в клубе из Грозного.
Семенов хорошо работал на втором этаже, часто выигрывал единоборства, благодаря росту, который составляет 190 сантиметров. Но и технического брака у футболиста хватало.
Вся страна запомнила Семенова по провальному матчу Бельгия — Россия на Евро-2020 (3:0). В одном из эпизодов защитник допустил грубуюу ошибку, которой воспользовался нападающий бельгийцев Ромелу Лукаку и забил гол в ворота Антона Шунина.
Семенов так объяснил ситуацию с Лукаку.
— Последнюю игру с Бельгией вам особенно больно вспоминать?
— Да, неприятное время.
— Понимали, что не справились?
— Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100% своих возможностей. Но это не то что уровень твоего мастерства — случай. Дай мне еще 100 таких передач — я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась.
— Природу ошибки поняли?
— Это не нервы и не технический брак. Там очень много факторов сложилось. Когда пошла передача, я видел, что Лукаку в офсайде, и вообще не хотел трогать мяч. Потом напарник пошел на него, и я подумал — выбьет головой. А он в последний момент не дотянулся, мяч вылетает — и я не понимаю, что делать: либо пропустить, чтобы Лукаку остался в офсайде, либо выбить. Получилось ни то, ни другое, и Лукаку забил гол. Как по мне, это можно было расценить как офсайд, но судьи приняли другое решение, — рассказал футболист в 2022 году «Чемпионату».
Николай Рассказов
Защитник клуба «Крылья Советов» Николай Рассказов ранее выступал за «Спартак», в котором неоднократно подвергался критике.
В составе московского клуба футболист играл на позиции левого и центрального защитника. Частые потери мяча и ошибки привели к тому, что в сезоне-2020/21 игрок был отдан в аренду в тульский «Арсенал».
Вернувшись в «Спартак» Рассказов запомнился болельщикам, когда допустил несколько грубых ошибок в еврокубках. В матче Лиги Европы против польской «Легии» российский футболист перестал бежать за игроком соперника, подумав что мяч ушел в аут. Все закончилось голом в ворота красно-белых на последних минутах матча и обидным поражением со счетом 0:1.
Позднее Рассказов прокомментировал свою оплошность.
— Играл невнимательно, думал мяч уходит, это моя ошибка, мне очень жаль, футбол состоит из ошибок. Эта ошибка решила исход матча. Соперники по группе сильные, в этом матче должны были набирать очки, не набрали. Повторюсь, в футболе все возможно, но выходить на поле с мыслями, что все закончено, это неправильно, — приводит слова игрока «Матч ТВ».
Также Рассказов отличился со знаком «минус» в матче против «Лестера» (3:4). Все четыре года из-под защитника забил нападающий Патсон Дака.
Антон Заболотный
Нападающий подмосковных «Химок» Антон Заболотный выделяется крупными габаритами. Его рост составляет 192 сантиметра. Заболотный известен своими выступлениями за ЦСКА, «Сочи» и «Зенит».
Из всей нашей подборки «деревянных» футболистов Заболотный выделяется скоростью и успешной борьбой на втором этаже. Все же бывали моменты, когда нападающий не может забить в пустые ворота с маленького расстояния. Такие эпизоды случались и в ЦСКА, и в «Зените».
Заболотный не раз отвечал на критику в СМИ.
— Вы сказали, в чем прибавили как личность, а в чем получилось прокачаться как футболист? Кажется, стали более атлетичным, гибким, не таким, как вас воспринимали.
— А как меня воспринимали?
— Говорили, что деревянный, столб.
— Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ могу быть, как вы сказали, деревянным, а в мире футбола считаю себя гибким, пластичным и достаточно скоростным. В чем изменился за последний год? Естественно, в завершающей стадии стал более эффективным. Много работал над этим, результат на лицо, — приводит слова нападающего «Матч ТВ».
Артем Дзюба
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба 9 марта забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова.
Большую часть карьеры габаритный форвард (197 сантиметров) провел в составе «Зенита». Также Дзюба успел поиграть за «Спартак» и «Локомотив».
Дзюба никогда не славился скоростью или умением технично обыгрывать соперника. Его сильной стороной можно назвать работу в воздухе. У футболиста случаются трудности с обработкой мяча. Однако это не помешало ему стать лучшим бомбардиром.
Сам Дзюба так реагирует на критику.
— Когда говорят, что я в сентябре не согласился в сборную, потому что испугался конкуренции, это ладно, время все рассудит. Но просто мне обидно. Я 10 голов забил в чемпионате. Опять: «Старый, деревянный, медленный, убогий». Иду на втором месте в бомбардирах, за 3−4 года я больше всех забил и: «Кривой, деревянный, буратино русский». Как угодно называйте, но я это делаю, — сказал Дзюба на YouTube-канале «Больше спорта».