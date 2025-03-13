Задержка зарплаты в «Химках» достигла трех месяцев

В декабре 2024 года инвестор «Химок» Туфан Садыгов был задержан, в его компаниях прошли обыски — впоследствии связанный с клубом бизнесмен был отправлен под домашний арест. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере. 23 января предпринимателя освободили под залог. Журналист Иван Карпов сообщал, что текущий долг «Химок» составляет около миллиарда рублей.