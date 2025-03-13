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Задержка зарплаты в «Химках» достигла трех месяцев

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «Химок» не выплачивает зарплату футболистам подмосковного клуба уже три месяца.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/fckhimki_official

По информации источника, также в этом сезоне футболисты «Химок» ни разу не получали премиальные. Похожие проблемы с выплатами наблюдаются и с тренерским штабом, и с административным персоналом команды.

Руководство «Химок» обещало погасить задолженность перед игроками к матчу с «Факелом» (2 марта), однако ситуация никак не изменилась.

В декабре 2024 года инвестор «Химок» Туфан Садыгов был задержан, в его компаниях прошли обыски — впоследствии связанный с клубом бизнесмен был отправлен под домашний арест. Ему были предъявлены обвинения о мошенничестве в особо крупном размере. 23 января предпринимателя освободили под залог. Журналист Иван Карпов сообщал, что текущий долг «Химок» составляет около миллиарда рублей.

После 20 туров «Химки» набрали 19 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. 15 марта в рамках 21-го тура РПЛ подопечные Франка Артиги примут футболистов «Ахмата».