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Игрок ЦСКА выразил готовность перейти в «Спартак»

Нападающий ЦСКА Секу Койта рассказал о том, как видит дальнейшее развитие своей футбольной карьеры. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Severin Aichbauer/SEPA.Media /Getty Images

«Верю, что из ЦСКА я могу перейти в европейский клуб из топ-5 лиг. За мной следит много команд уже сейчас, но я себя отлично чувствую в ЦСКА. Если мне удастся провести здесь десять лет карьеры, я готов к этому.

Мною интересуются европейские клубы? Да, я на связи со многими людьми из разных команд. Клубы и лиги я называть не буду, давайте дождемся окончания чемпионата. Самое главное — я полностью сконцентрирован на работе в ЦСКА, это самое важное сейчас.

Что буду делать, если мною заинтересуется “Спартак”? Я не знаю, какое у меня будет будущее. Все будет зависеть от желания ЦСКА: если клуб захочет продать меня в “Спартак”, я приму это решение. Если они не захотят меня отпускать, я останусь в ЦСКА», — сказал Койта.

Койта перешел в ЦСКА летом 2024 года из «Зальцбурга» на правах свободного агента. 25-летний малиец провел за армейцев 23 матча, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Минувшей зимой из ЦСКА в «Спартак» перешел вратарь Илья Помазун. Сумма трансфера составила 1,2 млн евро.