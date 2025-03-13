Игрок ЦСКА выразил готовность перейти в «Спартак»

«Верю, что из ЦСКА я могу перейти в европейский клуб из топ-5 лиг. За мной следит много команд уже сейчас, но я себя отлично чувствую в ЦСКА. Если мне удастся провести здесь десять лет карьеры, я готов к этому.



Мною интересуются европейские клубы? Да, я на связи со многими людьми из разных команд. Клубы и лиги я называть не буду, давайте дождемся окончания чемпионата. Самое главное — я полностью сконцентрирован на работе в ЦСКА, это самое важное сейчас.



Что буду делать, если мною заинтересуется “Спартак”? Я не знаю, какое у меня будет будущее. Все будет зависеть от желания ЦСКА: если клуб захочет продать меня в “Спартак”, я приму это решение. Если они не захотят меня отпускать, я останусь в ЦСКА», — сказал Койта.