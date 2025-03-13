Кержакова не пустили на стажировку в «Интер» и «Лацио»

— Ну, через знакомых. В «Интер» я договорился через Балдини. Он помощник Спаллетти в сборной Италии. В «Севилью» я договаривался через спортивного директора Виктора Орту, а в «Лацио» я договаривался… При Луческу у нас в «Зените» был тренер вратарей — хорват. И когда назначили Тудора в «Лацио», он его взял туда тренером вратарей. Я ему позвонил, он говорит: «Сейчас нельзя — давай на следующий сезон». Я говорю: «Отлично» — и Тудора уволили через месяц, — заявил Кержаков в интервью Федору Смолову.