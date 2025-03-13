Кержакова не пустили на стажировку в «Интер» и «Лацио»

— Я пытался договориться и в «Лацио», и в «Интер». Но отказывались, потому что был сезон в разгаре и не хотели запускать постороннего человека, который наблюдает за тренировками. Потом, когда уже «Интер» выиграл чемпионат, я поехал к ним. «Севилье» уже ничего не нужно было — я поехал к ним. Проблема — приехать в клуб, где идет сезон.
— А ты напрямую пишешь?
— Ну, через знакомых. В «Интер» я договорился через Балдини. Он помощник Спаллетти в сборной Италии. В «Севилью» я договаривался через спортивного директора Виктора Орту, а в «Лацио» я договаривался… При Луческу у нас в «Зените» был тренер вратарей — хорват. И когда назначили Тудора в «Лацио», он его взял туда тренером вратарей. Я ему позвонил, он говорит: «Сейчас нельзя — давай на следующий сезон». Я говорю: «Отлично» — и Тудора уволили через месяц, — заявил Кержаков в интервью Федору Смолову.
Александр Кержаков — футболист и футбольный тренер, второй лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола за карьеру), играл за клубы «Зенит», «Севилья», «Динамо» и сборную страны. Кержаков вместе с Артемом Дзюбой делит первое место по числу голов за сборную России (30 голов). По завершении карьеры футболиста Кержаков работал тренером в «Томи», «Пари НН», сербском «Спартаке» из Суботицы, казахстанском «Кайрате» и кипрской «Кармиотиссе».