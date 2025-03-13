КДК подтвердил правильность удаления Вендела в матче с «Факелом»

На 75-й минуте матча с «Факелом» (2:0) Вендел показал неприличный жест в адрес воронежских фанатов, за что получил прямую красную карточку. Сам футболист рассказал о провокациях и расистских кричалках с трибун. Позже стало известно, что сине-бело-голубые обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить дисквалификацию игрока.