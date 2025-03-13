КДК подтвердил правильность удаления Вендела в матче с «Факелом»

На 75-й минуте матча с «Факелом» (2:0) Вендел показал неприличный жест в адрес воронежских фанатов, за что получил прямую красную карточку. Сам футболист рассказал о провокациях и расистских кричалках с трибун. Позже стало известно, что сине-бело-голубые обратились в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить дисквалификацию игрока.
«Учитывая все обстоятельства дела, КДК за оскорбительное поведение дисквалифицировал Вендела на 2 игры (1 реальная и 1 условная)», — сказал глава КДК Артур Григорьянц.
По окончании сезона-2024/25 Вендел отправится в «Ботафого» летом в рамках сделки по покупке Луиса Энрике. На счету 27-летнего бразильца 143 игры за петербургский клуб, в которых он забил 21 мяч и сделал 34 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
Таким образом, Вендел пропустит ближайший матч РПЛ против московского «Спартака», который состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени. «Зенит» и «Краснодар» после 20 туров делят первое место в турнирной таблице, набрав по 43 очка. «Спартак» идет третьим, имея в активе 40 баллов.