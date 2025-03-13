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«Факел» наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей

«Факел» проведет следующий домашний матч против «Ахмата» 5 апреля без зрителей. Об этом сообщает Sport24.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/pfcfakel

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что воронежский клуб наказан за расистские выкрики болельщиков команды в матче против «Зенита» (2:0).

«Мы рассмотрели несколько записей матча “Факел” — “Зенит” с хорошим звуком, поминутно. Первое расистское скандирование было на 72 минуте — в течение восьми секунд слышно уханье в адрес Вендела. После удаления Вендела в адрес Дугласа Сантоса звучало уханье. То же самое было в адрес Луиса Энрике. Такое поведение болельщиков недопустимо. Судьи не слышали уханье со стороны болельщиков, поэтому не применили протокол ФИФА», — сказал Григорьянц.

Кроме того, воронежский клуб также выплатит штраф в размере одного миллиона рублей.

«Факел» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 15 марта, воронежцы на выезде сыграют с «Оренбургом». Начало матча — в 12:00 по московскому времени.