«Факел» наказан матчем без зрителей и оштрафован на 1 млн рублей

«Мы рассмотрели несколько записей матча “Факел” — “Зенит” с хорошим звуком, поминутно. Первое расистское скандирование было на 72 минуте — в течение восьми секунд слышно уханье в адрес Вендела. После удаления Вендела в адрес Дугласа Сантоса звучало уханье. То же самое было в адрес Луиса Энрике. Такое поведение болельщиков недопустимо. Судьи не слышали уханье со стороны болельщиков, поэтому не применили протокол ФИФА», — сказал Григорьянц.