«Приятно удивил». Дзюба — о поздравлении с рекордом от Ковальчука

Накануне Дзюба получил первый за четыре года вызов в сборную России. В настоящий момент он делит с Кержаковым лидерство по голам за национальную команду — в активе обоих по 30 мячей. В случае гола в ворота Гренады или Замбии Артем станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.