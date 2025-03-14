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«Приятно удивил». Дзюба — о поздравлении с рекордом от Ковальчука

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, чье поздравление с рекордом его удивило больше всего. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Акрон"

«Самое неожиданное поздравление с рекордом? Ой, я сейчас так не вспомню, надо подумать. Ну, прямо приятно удивил Илюха Ковальчук — позвонил, поздравил. Много очень поздравлений было, но вот отмечу звонок Ковальчука», — рассказал Дзюба.

На прошлой неделе Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова по количеству голов. На данный момент на счету 36-летнего нападающего 235 забитых мячей во всех турнирах.

Накануне Дзюба получил первый за четыре года вызов в сборную России. В настоящий момент он делит с Кержаковым лидерство по голам за национальную команду — в активе обоих по 30 мячей. В случае гола в ворота Гренады или Замбии Артем станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Товарищеский матч против Гренады пройдет 19 марта, а 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо».