«Приятно удивил». Дзюба — о поздравлении с рекордом от Ковальчука

«Самое неожиданное поздравление с рекордом? Ой, я сейчас так не вспомню, надо подумать. Ну, прямо приятно удивил Илюха Ковальчук — позвонил, поздравил. Много очень поздравлений было, но вот отмечу звонок Ковальчука», — рассказал Дзюба.
На прошлой неделе Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обогнав Александра Кержакова по количеству голов. На данный момент на счету 36-летнего нападающего 235 забитых мячей во всех турнирах.
Накануне Дзюба получил первый за четыре года вызов в сборную России. В настоящий момент он делит с Кержаковым лидерство по голам за национальную команду — в активе обоих по 30 мячей. В случае гола в ворота Гренады или Замбии Артем станет лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Товарищеский матч против Гренады пройдет 19 марта, а 25 марта команда Валерия Карпина сыграет с Замбией. Обе встречи пройдут в Москве на стадионе «Динамо».