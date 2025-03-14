Морено: в Испании меня не критикуют из-за работы в «Сочи»

«Сочи — фантастический город с прекрасным климатом и высоким качеством жизни. Больше всего я знаком с Адлером — это очень спокойное место, где есть все необходимое для жизни. Больше всего меня удивило сочетание моря и гор в одном месте. Кроме того, здесь очень гостеприимные люди.



Критикуют ли меня в Испании за работу в “Сочи”? Нет, совсем нет. Я сосредоточен на футболе и своей работе. Все остальное меня не интересует», — сказал Морено.