Морено: в Испании меня не критикуют из-за работы в «Сочи»

«Сочи — фантастический город с прекрасным климатом и высоким качеством жизни. Больше всего я знаком с Адлером — это очень спокойное место, где есть все необходимое для жизни. Больше всего меня удивило сочетание моря и гор в одном месте. Кроме того, здесь очень гостеприимные люди.
Критикуют ли меня в Испании за работу в “Сочи”? Нет, совсем нет. Я сосредоточен на футболе и своей работе. Все остальное меня не интересует», — сказал Морено.
Роберт Морено тренирует «Сочи» с декабря 2023 года. До переезда в Россию 47-летний испанец работал ассистентом в «Барселоне», был исполняющим обязанности главного тренера сборной Испании, а также возглавлял «Монако» и «Гранаду».
«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, отставая на шесть очков от лидирующей «Балтики». В воскресенье, 16 марта, «Сочи» на выезде сыграет со «СКА-Хабаровск». Начало матча — в 8:00 по московскому времени.