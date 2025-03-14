Сергей Семак заявил о падении уровня футболистов в России

«В чемпионате России команды выровнялись? Отрыв лидера никогда не был большим за исключением одного года. Ни в прошлом, ни в позапрошлом сезонах такого не было. “Краснодар”, “Динамо”, “Локомотив”, “Спартак” всегда шли вровень до 25-го тура, не было никакого отрыва.



То, что команды выровнялись — абсолютно правильно, потому что сейчас другие игроки: Малкома нет, Клаудиньо — тоже. Конечно, уровень футболистов падает. Естественно, разница между тем или иным клубом не ощущается — это нормально», — сказал Семак.