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Сергей Семак заявил о падении уровня футболистов в России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что уровень футболистов в России падает. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«В чемпионате России команды выровнялись? Отрыв лидера никогда не был большим за исключением одного года. Ни в прошлом, ни в позапрошлом сезонах такого не было. “Краснодар”, “Динамо”, “Локомотив”, “Спартак” всегда шли вровень до 25-го тура, не было никакого отрыва.

То, что команды выровнялись — абсолютно правильно, потому что сейчас другие игроки: Малкома нет, Клаудиньо — тоже. Конечно, уровень футболистов падает. Естественно, разница между тем или иным клубом не ощущается — это нормально», — сказал Семак.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. В воскресенье, 16 марта, питерцы на выезде сыграют со «Спартаком». Начало матча — в 19:45 по московскому времени.