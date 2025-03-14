«Оренбург» и «Факел» разыграют «Кубок Эль‑Пластико» в матче РПЛ

Клуб из Оренбурга опубликовал фотографию «трофея», за который поспорят команды. В виде «чаши» — пластиковая бутылка. Так хозяева решили обыграть тот факт, что «Оренбург» и «Факел» — единственные команды в РПЛ, которые играют на искусственных, «пластмассовых» газонах.
«Встречаются две уникальные и единственные команды РПЛ, принимающие своих соперников на искусственных полях», — говорится в тексте пресс‑службы.
«Оренбург» и «Факел» разыграют «Кубок Эль‑Пластико» в матче 21‑го тура Российской премьер‑лиги Игра пройдет в субботу, 15 марта, в Оренбурге. Начало матча — в 12 часов по московскому времени.
Также «Оренбург» объявил о том, что перед матчем будет организован сбор пластика, загрязняющего окружающую среду.
По итогам 20 туров «Оренбург» и «Факел» находятся в зоне вылета — команда из Оренбурга набрала 8 очков и замыкает турнирную таблицу, а «Факел» с 14 очками находится на 15‑м месте.