«Оренбург» и «Факел» разыграют «Кубок Эль‑Пластико» в матче РПЛ

Клуб из Оренбурга опубликовал фотографию «трофея», за который поспорят команды. В виде «чаши» — пластиковая бутылка. Так хозяева решили обыграть тот факт, что «Оренбург» и «Факел» — единственные команды в РПЛ, которые играют на искусственных, «пластмассовых» газонах.