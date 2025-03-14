Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оренбург» и «Факел» разыграют «Кубок Эль‑Пластико» в матче РПЛ

Победитель матча между оренбургской и воронежской командами получит кубок в виде перевернутой пластиковой бутылки с отрезанным донышком.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Клуб из Оренбурга опубликовал фотографию «трофея», за который поспорят команды. В виде «чаши» — пластиковая бутылка. Так хозяева решили обыграть тот факт, что «Оренбург» и «Факел» — единственные команды в РПЛ, которые играют на искусственных, «пластмассовых» газонах.

«Встречаются две уникальные и единственные команды РПЛ, принимающие своих соперников на искусственных полях», — говорится в тексте пресс‑службы.

«Оренбург» и «Факел» разыграют «Кубок Эль‑Пластико» в матче 21‑го тура Российской премьер‑лиги Игра пройдет в субботу, 15 марта, в Оренбурге. Начало матча — в 12 часов по московскому времени.

Также «Оренбург» объявил о том, что перед матчем будет организован сбор пластика, загрязняющего окружающую среду.

По итогам 20 туров «Оренбург» и «Факел» находятся в зоне вылета — команда из Оренбурга набрала 8 очков и замыкает турнирную таблицу, а «Факел» с 14 очками находится на 15‑м месте.