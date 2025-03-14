Александр Кержаков назвал четверку фаворитов РПЛ

— На ваш взгляд, кто станет чемпионом России в этом году и кто будет в тройке?
— Мне, конечно, хотелось бы, чтобы чемпионат выиграл «Зенит». Не столь важно, какие команды займут другие места. Но судя по тому, как выглядит первая тройка плюс московское «Динамо», они, вероятно, разыграют эти четыре места. Но мне бы хотелось, чтобы выиграл «Зенит», — заявил Кержаков в интервью «Спорт День За Днем».
После 20 туров в таблице Российской Премьер-лиги лидерство делят петербургский «Зенит» и «Краснодар», набравшие по 43 очка. 16 марта рамках 21-го тура «Зенит» в гостях сыграет против московского «Спартака».
Александр Кержаков — футболист и футбольный тренер, второй лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола за карьеру), играл за клубы «Зенит», «Севилья», «Динамо» и сборную страны. Кержаков вместе с Артемом Дзюбой делит первое место по числу голов за сборную России (30 голов). По завершении карьеры футболиста Кержаков работал тренером в «Томи», «Пари НН», сербском «Спартаке» из Суботицы, казахстанском «Кайрате» и кипрской «Кармиотиссе».