Александр Кержаков назвал четверку фаворитов РПЛ

— Мне, конечно, хотелось бы, чтобы чемпионат выиграл «Зенит». Не столь важно, какие команды займут другие места. Но судя по тому, как выглядит первая тройка плюс московское «Динамо», они, вероятно, разыграют эти четыре места. Но мне бы хотелось, чтобы выиграл «Зенит», — заявил Кержаков в интервью «Спорт День За Днем».