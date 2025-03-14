Егор Титов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»

16 марта «Спартак» сыграет с «Зенитом» в 21-м туре чемпионате России.
«Игра между “Спартаком” и “Зенитом” — практически решающая. После этого матча останется девять туров, могут быть всякие сюрпризы. У “Спартака” останется больше встреч на выезде, чем дома. Это может сыграть свою роль. Победные серии заканчиваются, что мы увидели в Казани. Хотя второй тайм в исполнении “Спартака” мне понравился. Но раз так случалось, но нужно забыть этот матч, сделать анализ и двигаться дальше. Я уверен, что так и сделал тренерский штаб. Конечно, хочется, чтобы на глазах своих болельщиков “Спартак” одержал победу, тем самым догнав “Зенит”. С учётом того, что у “Зенита” и “Краснодара”, на мой взгляд, непростой календарь. У “Спартака” ещё будет дерби с ЦСКА. Обыгрывать надо и можно. Все мы ждём, что интрига будет до последнего тура», — цитирует Титова «Чемпионат».
Также бывший полузащитник московского «Спартака» высказался о дисквалификации полузащитника «Зенита» Вендела.
«Дисквалификация Вендела, конечно, потеря для “Зенита”. Другое дело, насколько был мотивирован Вендел. Видно, что Клаудиньо уехал в том числе потому, что была потеряна мотивация. Это был уже другой Клаудиньо — не тот, который делал результат. Вендел, как мне кажется, был в такой же ситуации. В Воронеже его однозначно спровоцировали на этот жест. Это не красит российский футбол. Но он как мастер и лидер команды не должен был этого делать. Не знаю, как повлияет на игру отсутствие Вендела. Может быть, вместо него выйдет мотивированный футболист и даст результат», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В сезоне-2024/2025 «Зенит» набрал 43 очка за 20 матчей Российской Премьер-Лиги и уступает лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. На счету идущего на третьем месте московского «Спартака» 40 очков.
За годы выступления в «Спартаке» Егор Титов шесть раз становился чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001), серебряным (2005) и бронзовым (1995, 2002) призером первенств. Двукратный обладатель Кубка России (1998, 2003).