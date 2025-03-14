Егор Титов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Зенит»

«Игра между “Спартаком” и “Зенитом” — практически решающая. После этого матча останется девять туров, могут быть всякие сюрпризы. У “Спартака” останется больше встреч на выезде, чем дома. Это может сыграть свою роль. Победные серии заканчиваются, что мы увидели в Казани. Хотя второй тайм в исполнении “Спартака” мне понравился. Но раз так случалось, но нужно забыть этот матч, сделать анализ и двигаться дальше. Я уверен, что так и сделал тренерский штаб. Конечно, хочется, чтобы на глазах своих болельщиков “Спартак” одержал победу, тем самым догнав “Зенит”. С учётом того, что у “Зенита” и “Краснодара”, на мой взгляд, непростой календарь. У “Спартака” ещё будет дерби с ЦСКА. Обыгрывать надо и можно. Все мы ждём, что интрига будет до последнего тура», — цитирует Титова «Чемпионат».