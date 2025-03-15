Матч «Локомотив» — «Динамо» 15 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Динамо» дела по всем фронтам немного лучше, чем у соседей. Набрано четыре очка в двух последних турах после ничьи в Ростове и разгрома дома все того же махачкалинского «Динамо» (4:0). В первом полуфинале Пути РПЛ динамовцы уступили ЦСКА 1:2, но, во-первых, можно отыграться на «ВТБ-Арене», а даже в случае поражения «Динамо» просто перейдет в сетку Пути регионов, где кстати вполне может еще раз сыграть с «Локомотивом». Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.