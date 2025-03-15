Матч «Локомотив» — «Динамо» 15 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «РЖД Арена». Главный арбитр встречи — Рафаэль Шафеев (Волгоград). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Локомотив» и «Динамо» — соседи по турнирной таблице. Железнодорожники на 5-м месте с 37 очками, а бело-голубые — четвертые с 39. Оба московских клуба намерены по итогам чемпионата войти в тройку лучших, поэтому победа необходима и тем, и другим. После зимней паузы «Локо» ни разу не побеждал в РПЛ — ничьи в Махачкале и домашней игре с «Ахматом». С учетом предыдущих туров это уже пять матчей без побед. Зато есть выход в полуфинал Пути регионов Кубка: в этом турнире одолеть махачкалинское «Динамо» на его поле команде Михаила Галактионова удалось.
У «Динамо» дела по всем фронтам немного лучше, чем у соседей. Набрано четыре очка в двух последних турах после ничьи в Ростове и разгрома дома все того же махачкалинского «Динамо» (4:0). В первом полуфинале Пути РПЛ динамовцы уступили ЦСКА 1:2, но, во-первых, можно отыграться на «ВТБ-Арене», а даже в случае поражения «Динамо» просто перейдет в сетку Пути регионов, где кстати вполне может еще раз сыграть с «Локомотивом». Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры полагают, что в матче нет явного фаворита, но самый низкий коэффициент установлен на победу «Локомотива» (2.35). Игрок, поставивший на выигрыш «Динамо» увеличит свою ставку в 3.05 раза. От игры ждут высокой результативности с обеих сторон: «обе забьют — да» идет с коэффициентом 1.52, а тотал больше 2.5 — 1.61.