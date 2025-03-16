Матч «Ростов» — «Краснодар» 16 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 17:00 мск и пройдет в Ростове на стадионе «Ростов Арена». Главный арбитр встречи — Павел Кукуян. Игру «Ростов» — «Краснодар» в прямом эфире покажут «Матч ТВ», «Кинопоиск» и Okko. Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
«Ростов» ударно закончил 2024 год, выиграв 6 матчей подряд, и хорошо начал 2025-й. Клуб грамотно подготовился к уходу главного тренера: Карпин провел все зимние сборы и потом передал команду своему помощнику Альбе. Ростовчане по-прежнему играют в активный футбол, напрягают соперников прессингом. Желто-синие набрали 4 очка в двух турах. По игре они были лучше «Динамо», но там сыграли 1:1, а вот в Оренбурге фарт вернулся, и «Ростов» победил 2:1.
«Краснодар» продолжает лидировать в РПЛ, хотя без главного креативщика команды Сперцяна «быкам» приходится тяжело. Команда Мусаева потеряла два очка с «Крыльями Советов» (1:1) и неожиданно разгромила «Пари НН» (3:0). В Нижнем Новгороде на помощь пришли стандарт, ошибка защитников «Пари НН» и чудо-выстрел Батчи. У «Краснодара» теперь остался только один турнир, на этой неделе команда вылетела из Кубка России, уступив «Ахмату».
По мнению букмекеров, шансы команд на победу почти равны. Успех «Ростова» оценивается в 2,50, ничья — в 3,50, успех «Краснодара» — в 3,00. В первом круге «быки» были сильнее 2:0. На тотал больше 2,5 сегодня дают 1,86, на тотал меньше 2,5 — 2,00.