Матч «Ростов» — «Краснодар» 16 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

«Ростов» ударно закончил 2024 год, выиграв 6 матчей подряд, и хорошо начал 2025-й. Клуб грамотно подготовился к уходу главного тренера: Карпин провел все зимние сборы и потом передал команду своему помощнику Альбе. Ростовчане по-прежнему играют в активный футбол, напрягают соперников прессингом. Желто-синие набрали 4 очка в двух турах. По игре они были лучше «Динамо», но там сыграли 1:1, а вот в Оренбурге фарт вернулся, и «Ростов» победил 2:1.