Мартинс после дубля «Зениту» надел футболку «Кто мы? Мясо!»

В октябре 2001 года Титов после гола в ворота «Зенита» (3:1) показал футболку с этой надписью, после чего она получила статус культовой. Надпись «Кто мы? Мясо!» отсылает к одному из прозвищ «Спартака», которое возникло благодаря исторической связи клуба с мясокомбинатом на заре его существования.