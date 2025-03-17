Мартинс после дубля «Зениту» надел футболку «Кто мы? Мясо!»

Мартинс стал первым игроком «Спартака», который оформил дубль в ворота «Зенита» с 2013 года. После матча 28-летний люксембургский футболист надел белую футболку с легендарной надписью Егора Титова «Кто мы? Мясо!».
В октябре 2001 года Титов после гола в ворота «Зенита» (3:1) показал футболку с этой надписью, после чего она получила статус культовой. Надпись «Кто мы? Мясо!» отсылает к одному из прозвищ «Спартака», которое возникло благодаря исторической связи клуба с мясокомбинатом на заре его существования.
Мартинс перешел в «Спартак» летом 2022 года из швейцарского «Янг Бойз» за семь миллионов евро. В этом сезоне на его счету 23 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять голевых передач.
«Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ и отстает от «Краснодара» на три балла. В следующем матче, который пройдет 30 марта, «красно-белые» на выезде сыграют с «Ахматом».