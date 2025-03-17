Аршавин назвал заслуженной победу «Спартака» над «Зенитом»

— «Спартак» заслужил победу, они были целостнее как команда, и тот гол, который пришел в конце, наверное, они заслужили.



«Спартак» выдерживал борьбу, практически нигде не проигрывал, вязал «Зенит», петербургскому клубу было трудно выходить со своей половины. Здесь можно похвалить только «Спартак», они справились с «Зенитом» и тактически, и физически«, — приводит слова Аршавина “Матч ТВ”.