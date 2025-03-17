Аршавин назвал заслуженной победу «Спартака» над «Зенитом»

Напомним, «Спартак» на своем поле обыграл сине-бело-голубых со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил полузащитник Кристофер Мартинс. Он отличился на второй добавленной к первому тайму минуте и на 90-й минуте.
— «Спартак» заслужил победу, они были целостнее как команда, и тот гол, который пришел в конце, наверное, они заслужили.
«Спартак» выдерживал борьбу, практически нигде не проигрывал, вязал «Зенит», петербургскому клубу было трудно выходить со своей половины. Здесь можно похвалить только «Спартак», они справились с «Зенитом» и тактически, и физически«, — приводит слова Аршавина “Матч ТВ”.
Красно-белые победили «Зенит» в чемпионате России впервые с 27 ноября 2017 года, тогда «Спартак» дома обыграл соперника со счетом 3:1.
В текущем сезоне «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» имеет такое же количество очков, но отстает от команды Деяна Станковича по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 46 баллами.
В следующем туре РПЛ «Зенит» на домашнем поле сыграет с «Рубином». «Спартак» на выезде встретится с «Ахматом».