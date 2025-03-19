Гурцкая: Семака нужно убирать, даже если «Зенит» станет чемпионом

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» уступил «Спартаку» на выезде со счетом 1:2.
— Чем мне напомнил этот матч времена Карреры: вроде бы две равные команды до старта матча по всем показателям, но у этих («Спартака») просто максимально заряженный тренер, максимально заряженная команда… И второй тренер, который уже все, не заряжает свою команду. Это мы говорим уже на протяжении года.
— Ты считаешь, что Семака надо убирать при любых раскладах, даже если они снова чемпионами станут?
— Да. Да, потому что прошлый год и текущий показывают, что «Зенит» с такими вложениями и топовыми игроками не показывает такой футбол. Тяжело парировать, когда человек принес шесть чемпионств, но «Зенит» не играет так, как играл три года назад. Они на спущенных колесах вытащили прошлый чемпионат. Семак по-любому вошел в историю «Зенита». Шесть чемпионств — это большая история, но у Сергея Богдановича вот это выгорание или привыкание… все не работает так (как раньше), — сказал Гурцкая.
Под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл 13 трофеев.
В текущем «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками, отставая от команды Деяна Станковича по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 46 баллами.
В следующем туре «Зенит» на домашнем поле сыграет с «Рубином». Матч пройдет 30 марта.