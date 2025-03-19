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Гурцкая: Семака нужно убирать, даже если «Зенит» станет чемпионом

Футбольный агент Тимур Гурцкая в новом выпуске шоу «Это футбол, брат» заявил, что «Зениту» нужен новый главный тренер.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
25

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» уступил «Спартаку» на выезде со счетом 1:2.

— Чем мне напомнил этот матч времена Карреры: вроде бы две равные команды до старта матча по всем показателям, но у этих («Спартака») просто максимально заряженный тренер, максимально заряженная команда… И второй тренер, который уже все, не заряжает свою команду. Это мы говорим уже на протяжении года.

— Ты считаешь, что Семака надо убирать при любых раскладах, даже если они снова чемпионами станут?

— Да. Да, потому что прошлый год и текущий показывают, что «Зенит» с такими вложениями и топовыми игроками не показывает такой футбол. Тяжело парировать, когда человек принес шесть чемпионств, но «Зенит» не играет так, как играл три года назад. Они на спущенных колесах вытащили прошлый чемпионат. Семак по-любому вошел в историю «Зенита». Шесть чемпионств — это большая история, но у Сергея Богдановича вот это выгорание или привыкание… все не работает так (как раньше), — сказал Гурцкая.

Под руководством Сергея Семака «Зенит» выиграл 13 трофеев.

В текущем «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками, отставая от команды Деяна Станковича по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 46 баллами.

В следующем туре «Зенит» на домашнем поле сыграет с «Рубином». Матч пройдет 30 марта.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
16.03.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
45+2′
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
90′
Зенит
Луис Энрике
(Андрей Мостовой)
84′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
73′
6
Срджан Бабич
27′
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
31′
35
Кристофер Мартинс
82′
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
87′
7
Пабло Солари
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
90+4′
27
Нино
11
Луис Энрике
54′
32
Лусиано Гонду
5
Вильмар Барриос
79′
4
Юрий Горшков
14
Саша Зделар
90′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
68′
70
Огнен Мимович
30
Матео Кассьерра
68′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
79′
7
Александр Соболев
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
18
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти