Гурцкая: Семака нужно убирать, даже если «Зенит» станет чемпионом

— Да. Да, потому что прошлый год и текущий показывают, что «Зенит» с такими вложениями и топовыми игроками не показывает такой футбол. Тяжело парировать, когда человек принес шесть чемпионств, но «Зенит» не играет так, как играл три года назад. Они на спущенных колесах вытащили прошлый чемпионат. Семак по-любому вошел в историю «Зенита». Шесть чемпионств — это большая история, но у Сергея Богдановича вот это выгорание или привыкание… все не работает так (как раньше), — сказал Гурцкая.