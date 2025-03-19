Аршавин высказался о спорном голе «Спартака» в ворота «Зенита»

— Выглядит так что, может быть, это обман зрения. Со Станиславом Саламовичем Черчесовым мы смотрели игру, на стоп‑кадре показалось, что часть тела Мартинса ближе к воротам «Зенита». Мы ожидали, что зафиксируют офсайд, но гол засчитали. Если убрать линии, то без них кажется, что колено Мартинса намного ближе к воротам, вообще пятка Нино не видна.



Что можно сказать? Пока человек даже точки по офсайдным линиям ставит сам, то будут вопросы. Никто не говорит, упаси господи, что Сухой что‑то специально там поставил, нет. Но просто когда настолько все в миллиметрах и от этого зависит результат, судьбы людей и клубов, то хотелось бы как можно быстрее прийти к полуавтоматической системе определения офсайда.



Я тоже могу пену из себя изливать, но мы вначале приняли, что живем по китайским линиям и точкам, которые ставит человек. Мне обидно, что «Зенит» упустил ничью, очень важный матч. Что поделать? Визуально мне показалось, что был офсайд. Но мы не обвиняем судью Сухого, что он не так точки поставил. Он поставил как видел, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».