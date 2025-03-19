Аршавин высказался о спорном голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Напомним, «Спартак» на своем поле обыграл сине-бело-голубых в матче 21-го тура РПЛ со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил полузащитник Кристофер Мартинс. Второй мяч Мартинс забил, предположительно, находясь в офсайде. Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым после пересмотра эпизода приняла решение засчитать гол.
— Выглядит так что, может быть, это обман зрения. Со Станиславом Саламовичем Черчесовым мы смотрели игру, на стоп‑кадре показалось, что часть тела Мартинса ближе к воротам «Зенита». Мы ожидали, что зафиксируют офсайд, но гол засчитали. Если убрать линии, то без них кажется, что колено Мартинса намного ближе к воротам, вообще пятка Нино не видна.
Что можно сказать? Пока человек даже точки по офсайдным линиям ставит сам, то будут вопросы. Никто не говорит, упаси господи, что Сухой что‑то специально там поставил, нет. Но просто когда настолько все в миллиметрах и от этого зависит результат, судьбы людей и клубов, то хотелось бы как можно быстрее прийти к полуавтоматической системе определения офсайда.
Я тоже могу пену из себя изливать, но мы вначале приняли, что живем по китайским линиям и точкам, которые ставит человек. Мне обидно, что «Зенит» упустил ничью, очень важный матч. Что поделать? Визуально мне показалось, что был офсайд. Но мы не обвиняем судью Сухого, что он не так точки поставил. Он поставил как видел, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
«Зенит» проиграл «Спартаку» впервые с ноября 2017 года.
В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками, отставая от команды Деяна Станковича по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 46 баллами.