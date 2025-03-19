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Аршавин высказался о спорном голе «Спартака» в ворота «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал спорный эпизод, в котором отличился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
25

Напомним, «Спартак» на своем поле обыграл сине-бело-голубых в матче 21-го тура РПЛ со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил полузащитник Кристофер Мартинс. Второй мяч Мартинс забил, предположительно, находясь в офсайде. Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым после пересмотра эпизода приняла решение засчитать гол.

— Выглядит так что, может быть, это обман зрения. Со Станиславом Саламовичем Черчесовым мы смотрели игру, на стоп‑кадре показалось, что часть тела Мартинса ближе к воротам «Зенита». Мы ожидали, что зафиксируют офсайд, но гол засчитали. Если убрать линии, то без них кажется, что колено Мартинса намного ближе к воротам, вообще пятка Нино не видна.

Что можно сказать? Пока человек даже точки по офсайдным линиям ставит сам, то будут вопросы. Никто не говорит, упаси господи, что Сухой что‑то специально там поставил, нет. Но просто когда настолько все в миллиметрах и от этого зависит результат, судьбы людей и клубов, то хотелось бы как можно быстрее прийти к полуавтоматической системе определения офсайда.

Я тоже могу пену из себя изливать, но мы вначале приняли, что живем по китайским линиям и точкам, которые ставит человек. Мне обидно, что «Зенит» упустил ничью, очень важный матч. Что поделать? Визуально мне показалось, что был офсайд. Но мы не обвиняем судью Сухого, что он не так точки поставил. Он поставил как видел, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

«Зенит» проиграл «Спартаку» впервые с ноября 2017 года.

В текущем сезоне сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками, отставая от команды Деяна Станковича по дополнительным показателям. Лидирует в чемпионате России «Краснодар» с 46 баллами.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
16.03.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
45+2′
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
90′
Зенит
Луис Энрике
(Андрей Мостовой)
84′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
73′
6
Срджан Бабич
27′
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
31′
35
Кристофер Мартинс
82′
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
87′
7
Пабло Солари
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
90+4′
27
Нино
11
Луис Энрике
54′
32
Лусиано Гонду
5
Вильмар Барриос
79′
4
Юрий Горшков
14
Саша Зделар
90′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
68′
70
Огнен Мимович
30
Матео Кассьерра
68′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
79′
7
Александр Соболев
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
18
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти