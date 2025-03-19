Названы самые дорогие футболисты РПЛ

Рейтинг возглавил вингер «Зенита» Луис Энрике, который был куплен в январе у «Ботафого» за 33 млн евро. 24-летний бразилец оценен в 25 млн евро. После перехода в «Зенит» его рыночная стоимость увеличилась на 3 млн евро.
Второе и третье место разделили полузащитник «Зенита» Вендел и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, которые были оценены в 20 млн евро.
Самым подорожавшим российским игроком стал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья рыночная стоимость за последние три месяца выросла более чем втрое — с 1,2 до 4 млн евро.
Список самых дорогих футболистов РПЛ:
- Луис Энрике («Зенит», Бразилия) — 25 млн евро;
- Вендел («Зенит», Бразилия) — 20 млн евро;
- Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) — 20 млн евро;
- Константин Тюкавин («Динамо», Россия) — 16 млн евро;
- Ливай Гарсия («Спартак», Тринидад и Тобаго) — 15 млн евро;
- Максим Глушенков («Зенит», Россия) — 15 млн евро;
- Манфред Угальде («Спартак», Коста-Рика) — 15 млн евро;
- Эсекьель Барко («Спартак», Аргентина) — 14 млн евро;
- Джон Кордоба («Краснодар», Колумбия) — 14 млн евро;
- Луисано Гонду («Зенит», Аргентина) — 12 млн евро.