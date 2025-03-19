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Названы самые дорогие футболисты РПЛ

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на оценке рыночной стоимости футболистов, представил обновленный рейтинг самых дорогих игроков РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Рейтинг возглавил вингер «Зенита» Луис Энрике, который был куплен в январе у «Ботафого» за 33 млн евро. 24-летний бразилец оценен в 25 млн евро. После перехода в «Зенит» его рыночная стоимость увеличилась на 3 млн евро.

Второе и третье место разделили полузащитник «Зенита» Вендел и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, которые были оценены в 20 млн евро.

Самым подорожавшим российским игроком стал полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк, чья рыночная стоимость за последние три месяца выросла более чем втрое — с 1,2 до 4 млн евро.

Список самых дорогих футболистов РПЛ:

  1. Луис Энрике («Зенит», Бразилия) — 25 млн евро;
  2. Вендел («Зенит», Бразилия) — 20 млн евро;
  3. Эдуард Сперцян («Краснодар», Армения) — 20 млн евро;
  4. Константин Тюкавин («Динамо», Россия) — 16 млн евро;
  5. Ливай Гарсия («Спартак», Тринидад и Тобаго) — 15 млн евро;
  6. Максим Глушенков («Зенит», Россия) — 15 млн евро;
  7. Манфред Угальде («Спартак», Коста-Рика) — 15 млн евро;
  8. Эсекьель Барко («Спартак», Аргентина) — 14 млн евро;
  9. Джон Кордоба («Краснодар», Колумбия) — 14 млн евро;
  10. Луисано Гонду («Зенит», Аргентина) — 12 млн евро.