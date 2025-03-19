Названы самые дорогие футболисты РПЛ

Рейтинг возглавил вингер «Зенита» Луис Энрике, который был куплен в январе у «Ботафого» за 33 млн евро. 24-летний бразилец оценен в 25 млн евро. После перехода в «Зенит» его рыночная стоимость увеличилась на 3 млн евро.