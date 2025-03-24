Глушенков рассказал, что нужно «Зениту» для чемпионства

«Нужно взбодриться. Всем нам, всей команде, всему клубу. Еще ничего не потеряно: есть очная встреча с “Краснодаром”, до этого — с “Рубином” и “Локомотивом”, есть игра с “Динамо”. Уверен, что и все конкуренты еще будут терять очки. По-хорошему, нужно выиграть девять из девяти оставшихся матчей, это то, что нам нужно. Если хотите мое мнение, то в этом году чемпионат может выиграть вообще любой клуб из верхней части таблицы», — сказал Глушенков.
В 21-м туре «Зенит» на выезде уступил «Спартаку» (1:2), проиграв «красно-белым» впервые с ноября 2017 года. После поражения «сине-бело-голубые» откатились на третью строчку в турнирной таблице. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет три балла.
В воскресенье, 30 марта, «Зенит» дома сыграет с казанским «Рубином». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.