Глушенков рассказал, что нужно «Зениту» для чемпионства

«Нужно взбодриться. Всем нам, всей команде, всему клубу. Еще ничего не потеряно: есть очная встреча с “Краснодаром”, до этого — с “Рубином” и “Локомотивом”, есть игра с “Динамо”. Уверен, что и все конкуренты еще будут терять очки. По-хорошему, нужно выиграть девять из девяти оставшихся матчей, это то, что нам нужно. Если хотите мое мнение, то в этом году чемпионат может выиграть вообще любой клуб из верхней части таблицы», — сказал Глушенков.